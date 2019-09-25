Средневзвешенная доходность открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФов), ориентированных на розничных инвесторов, достигла максимума за последние семь кварталов и составила 17,7% за апрель — июнь 2019 года, отмечается в «Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов ».



«Росту доходности открытых ПИФов способствовало улучшение динамики фондового рынка. Наиболее значимым изменением в структуре активов открытых ПИФов стало увеличение доли акций, которое может свидетельствовать о выборе клиентами более рисковых и потенциально более доходных стратегий», — говорится в релизе.

Так как часть клиентов при выборе направлений инвестирования ориентируется на показатели полученной доходности, во II квартале 2019 года возобновился чистый приток средств в открытые ПИФы (5,7 млрд рублей). Увеличение доходности фондов и вероятное сокращение ставок по банковским вкладам может запустить новый цикл притока средств населения в ПИФы, ориентированные на розничных инвесторов.

Стоимость чистых активов (СЧА) ПИФов увеличилась на 3,9% за апрель — июнь 2019 года. Совокупный объем активов фондов вырос до 3,9 трлн рублей. Отношение этих средств к ВВП составило 3,7% (+0,1 процентного пункта год к году).

Структура СЧА по типам фондов за квартал практически не изменилась. Доля закрытых ПИФов составила 89,2%, доля открытых ПИФов была равна 9,3%, доли интервальных и биржевых ПИФов — 1,4% и 0,2% соответственно.