Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,15% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 756,8 пункта. Индекс РТС скорректировался вниз на 0,03% до отметки 1 353,56.

«Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги умеренным ростом на 0,2% по индексу Мосбиржи. Сильных внутренних драйверов для рынка мы пока по-прежнему не видим – корпоративные отчеты за III квартал начнут выходить только с середины октября. В этих условиях ключевое влияние на рынок продолжат оказывать внешние условия. В краткосрочной перспективе по индексу Мосбиржи ориентируемся на диапазон 2 750—2 780 пунктов и при сохранении умеренного оптимизма на рынках ожидаем смещения торгов к верхней границе этого диапазона», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.