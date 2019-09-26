Банк России установил официальные курсы валют на 27 сентября.

Курс доллара вырос на 10,15 копейки, составив 64,2888 рубля (64,1873 рубля на 26 сентября). Курс евро понижен на 20,34 копейки до 70,3834 рубля (с 70,5868 рубля на 26 сентября).

На валютных торгах Московской биржи обе валюты дорожают к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. Курсы на 13:09 мск составляют 64,34 рубля за доллар (плюс 20 копеек) и 70,29 рубля за евро (плюс 7 копеек).

Диапазоны котировок составляют 64,23—64,38 рубля за доллар и 70,27—70,48 рубля за евро.

