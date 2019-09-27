Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,1% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 769,98 пункта. Индекс РТС опустился на 0,29% — до отметки 1 355,62.

«Российский фондовый рынок вчера рос. Индекс Мосбиржи вплотную приближался к отметке в 2 780 пунктов, но преодолеть ее не смог. С технической точки зрения мы видим возможность движения индекса Мосбиржи в район 2 790—2 800 пунктов, однако сильных внешних и внутренних конъюнктурных факторов для восходящей динамики, по крайней мере сегодня, пока не видим. Рассчитываем на нейтральное открытие торгов и продолжаем ориентироваться на диапазон 2 750—2 780 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.