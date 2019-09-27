Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,53% и составил 2 757,98 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,871%, до отметки 1 347,72.

Бумаги Сбербанка потеряли 0,27%, «АЛРОСы» — 0,38%, «Газпрома» — 1,07%. Акции «ЛУКОЙЛа» прибавили 0,7%, Московской биржи — 0,24%.

Рынок закрывает неделю осторожными продажами, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Индекс Мосбиржи завершает неделю неподалеку от 2 764 пунктов, по-прежнему выглядит невпечатляющим и оставляет за собой возможность скольжения к 2 750 пунктам. Индекс РТС успел отступить к 1 350 пунктам, новая цель продавцов будет смещена к 1 345 пунктам», — уточняет эксперт.

В закономерном минусе бумаги компаний нефтегазового сектора, продолжает аналитик. Баррель Brent в финале недели уверенно пробил вниз 61 доллар и спустился в область поддержки 60,5 доллара. «Рынок явно не верит в возможность продуктивных переговоров между США и Китаем и продает рисковые активы», — резюмирует эксперт.