Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 30 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,51 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 21,8 тыс. сделок почти на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,21—64,5775 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени был равен 70,5925 рубля, увеличившись на 46 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7 тыс. сделок примерно на 451 млн евро по курсам от 70,2025 до 70,74 рубля за евро.

Рубль плавно снижается в парах с иностранными валютами, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Учитывая, как инвестиционный мир сейчас относится ко всевозможным рискам, рубль держится просто молодцом. Доллар США поднялся к 64,44 рубля и легко может подтянуться к 64,5 рубля. Пара евро/рубль сегодня восстановилась к 70,45 рубля, и рыночный настрой останется таким же, может подняться к 70,7 рубля», — комментирует эксперт.