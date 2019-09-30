Российские фондовые индексы в понедельник начали торги разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,11% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 760,91 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,17% и равнялся 1 345,45 пункта.

Диапазон 2 750—2 780 пунктов для индекса Мосбиржи сохраняет актуальность, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

«Российский фондовый рынок завершил пятничные торги умеренным снижением на 0,5% по индексу Мосбиржи. Сильных внутренних драйверов для рынка мы по-прежнему не видим — корпоративные отчеты за третий квартал начнут выходить только с середины октября. В этих условиях ключевое влияние на рынок продолжат оказывать внешние условия. В краткосрочной перспективе по индексу Мосбиржи продолжаем ориентироваться на диапазон 2 750—2 780 пунктов», — комментирует эксперт.