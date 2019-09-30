Банк России установил официальные курсы валют на 1 октября.

Курс доллара повысился на 22,51 копейки, составив 64,6407 рубля (64,4156 рубля на 30 сентября). Курс евро увеличен на 40,08 копейки, до 70,7169 рубля (с 70,3161 рубля на 30 сентября).

На Московской бирже рубль перешел от утреннего небольшого укрепления к ослаблению. На 13:45 курс доллара составил 64,84 рубля (плюс 14 копеек к уровню закрытия пятничной сессии), курс евро — 70,82 рубля (плюс 7 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 64,58—64,89 рубля за доллар и 70,67—70,88 рубля за евро.

