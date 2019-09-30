Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,39% и составил 2 747,18 пункта. Индекс РТС опустился на 1,02% до отметки 1 333,91.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,15%, «Газпрома» — на 1,36%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,32%, «АЛРОСы» — выросли на 2,21%, Московской биржи — снизились на 0,12%.



«Российский рынок выходит за пределы сентября в чисто осеннем настроении. Индекс Мосбиржи снижается к 2 747 пунктам, ближайшая поддержка располагается около 2 730 пунктов. Индекс Мосбиржи отступает активнее за счет валютных колебаний и спускается к 1 337 пунктам. По итогам первого месяца осени индекс Мосбиржи остался практически без изменений, а индекс РТС вырос на 3%», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.