Рубль завершил основную валютную сессию понедельника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 14 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,84 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 21,8 тыс. сделок на сумму порядка 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,58—65,01 рубля за доллар. Отметку в 65 рублей доллар преодолел впервые с середины сентября.

Курс евро 19:00 мск составил 70,72 рубля и опустился на 3 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,4 тыс. сделок примерно на 588,5 млн евро по курсам от 70,67 до 70,90 рубля за евро.

«На мировом валютном рынке в активное наступление идет доллар США, и рубль не в состоянии от него уклоняться. «Американец» в понедельник легко мог бы подняться выше 65 рублей, но участники торгов медлят. К вечеру начала рост и пара евро/рубль, инструмент поднялся к 70,83 рубля, завтра возможный рубеж составляет 70,9 рубля. По итогам сентября доллар США снизился на 2,8% к рублю, на 3,6% к евро», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.