Банк России установил официальные курсы валют на 2 октября.

Курс доллара вырос на 42,63 копейки, составив 65,067 рубля (64,6407 рубля на 1 октября). Курс евро повышен на 12,8 копейки, до 70,8449 рубля (с 70,7169 рубля на 1 октября).

На Московской бирже доллар и евро на 12:45 мск дорожают к уровню закрытия торгов понедельника на 15 и 19 копеек соответственно, курсы составляют 65,01 рубля за доллар и 70,85 рубля за евро.

Диапазоны котировок составляют 64,96—65,15 рубля за доллар и 70,67—70,94 рубля за евро.

