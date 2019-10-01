Минфин России 2 октября 2019 года проведет один аукцион на размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

ОФЗ выпуска № 26228RMFS с датой погашения 10 апреля 2030 года будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Ранее Минфин сообщал, что ведомство возобновит проведение безлимитных аукционов ОФЗ. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Последний аукцион Минфина России по размещению ОФЗ без предварительного объявления объема предложения прошел в начале июня, после чего министерство вернулось к практике проведения лимитных аукционов.

