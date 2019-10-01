Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 53 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,4 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 22,4 тыс. сделок на сумму порядка 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,96—65,41 рубля за доллар.

Курс евро 19:00 мск равнялся 71,47 рубля и вырос на 80 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 10,2 тыс. сделок примерно на 638,1 млн евро по курсам от 70,67 до 71,49 рубля за евро.

«Рубль сегодня заметно ослаб в парах с иностранными валютами. Слишком слабо «россиянин» сейчас выглядеть не будет, так как конъюнктура мрачноватая, но не критичная, а к волатильности сырьевых цен в секторе давно привыкли. Однако глобальное наступление доллара по всем фронтам игнорировать не получается, поэтому рубль и остужается. Доллар США может подняться на таком фоне до 65,35 рубля спокойно, дальше будет сложнее. Евро восстановился к 71,21 рубля, что очень неплохо, новая цель подъема находится на 71,4 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.