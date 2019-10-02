Банк России установил официальные курсы валют на 3 октября.

Курс доллара повысился на 37,29 копейки, составив 65,4399 рубля (65,067 рубля на 2 октября). Курс евро поднялся на 62,2 копейки до 71,4669 рубля (с 70,8449 рубля на 2 октября).

На 12:25 мск биржевой курс доллара равнялся 65,47 рубля (плюс 21 копейка к уровню закрытия валютной сессии на Московской бирже в предыдущий торговый день), курс евро — 71,45 рубля (плюс 7 копеек).

Курсовые диапазоны с начала сегодняшних торгов составляют 65,29—65,57 рубля за доллар и 71,32—71,53 рубля за евро.

