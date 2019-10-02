Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 4 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,23 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 25,4 тыс. сделок на сумму порядка 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,03—65,57 рубля за доллар.

Курс евро 19:00 мск составил 71,42 рубля и вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,4 тыс. сделок примерно на 470,7 млн евро по курсам от 71,07 до 71,53 рубля за евро.

«Рубль ввиду заметно ухудшившегося внешнего фона выглядит достаточно устойчиво. Доллар США чуть просел ближе к вечеру и консолидируется возле 65,2 рубля. Пара доллар/рубль может торговаться в ближайшее время в пределах 65—65,55. Евро стоит в нулях рядом с 71,38 рубля, краткосрочный коридор колебаний в паре евро/рубль — 71—71,6», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.