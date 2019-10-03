Московская биржа представила итоги торгов в сентябре 2019 года. По данным торговой площадки, в прошлом месяце объем торгов биржи снизился на 5% (год к году), при этом слабую динамику продемонстрировали все сегменты за исключением рынка акций и деривативов.

Обороты на рынке акций выросли на 17%, а объем торгов производными инструментами на 10%. Наибольшее падение показал рынок облигаций, объемы торгов на котором снизились на 18%.

Как полагает аналитик Альфа-Банка Евгений Кипнис, показатели биржи в сентябре — негативный сигнал для инвесторов, которые «могли ожидать некоторых улучшений в объемах торгов в сравнении с августом, особенно в свете того, что сентябрь традиционно знаменует начало «высокого сезона» на рынке».

По его мнению, снижение объемов торгов может повлиять на котировки акций Мосбиржи. В четверг, 3 октября бумаги торговой площадки подросли в цене на 0,22%. С начала октября их цена упала с 94,7 до 91,7 рубля.