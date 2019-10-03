Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,44% и составил 2 707,47 пункта. Индекс РТС опустился на 0,51% до отметки 1 307,01.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,26%, «Газпрома» — снизились на 0,22%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,88%, «АЛРОСы» — поднялись на 0,35%, Московской биржи — на 0,15%.

«Рынок акций РФ в четверг к вечеру остается в «красной зоне». Индекс Мосбиржи отступил к концу дня до 2 710 пунктов, ключевая поддержка 2 700 пунктов совсем рядом. При ее пробое «медведям» откроется дорога в область 2 675 пунктов. Индекс РТС балансирует возле 1 310 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.