Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,55% и составил 2 692,55 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,36% до отметки 1 311,65.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,59%, «Газпрома» — на 0,65%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,51%, «АЛРОСы» — на 1,65%, Московской биржи — на 0,27%.

«К вечеру пятницы российский рынок акций движется разнонаправленно. Казалось бы, после столь энергичной недели инвесторы должны были бы спокойно фиксировать позиции и уходить на выходные, дабы привести нервы в порядок, но нет. Индекс Мосбиржи консолидируется возле 2 700 пунктов, но ниже пока не сползает. Индекс РТС подрос за счет валютной качки и зацепился за рубеж 1 315 пунктов. Краткосрочно рублевый индикатор может оставаться в пределах 2 680—2 755 пунктов, но в том случае, если на авансцену вернется массовый уход от рисков, индекс Мосбиржи направится к 2 655 пунктов. Для индекса РТС ориентировочный коридор колебаний составляет 1 305—1 355 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.