Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ростом к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 46 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,67 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 25 тыс. сделок на сумму порядка 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,54—65,12 рубля за доллар.

Курс евро на 19:02 мск составил 70,96 рубля и снизился на 44 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,4 тыс. сделок примерно на 421,5 млн евро по курсам от 70,82 до 71,45 рубля за евро.

«Рубль к вечеру быстро набирает силу в парах с иностранными валютами. Доллар США отступил к 64,65 рубля, поддержка стоит в области 64,5—64,55, и она выглядит сейчас вполне прочной для того, чтобы устоять. Пара евро/рубль ушла под 71, хотя в это очень не хотелось верить. Евровалюта, как ни крути, довольно слаба фундаментально, поэтому и поддается при малейшем напоре. Сейчас пара евро/рубль имеет все шансы отойти к 70,75», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.