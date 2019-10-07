Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,22% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 698,51 пункта. Индекс РТС вырос на 0,29% до отметки 1 315,47.

«Неопределенность на азиатских рынках и незначительное утреннее снижение нефтяных котировок задают умеренно негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 665—2 720 пунктов, по индексу РТС — 1 300—1 325 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.