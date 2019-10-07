Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,99% и составил 2 719,22 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,66% — до отметки 1 320,25.

Бумаги Сбербанка подорожали на 2,13%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,81%, «Газпрома» — на 2,12%. Акции «АЛРОСы» подешевели на 2,55%, Мосбиржи — на 0,36%.

«Российский рынок акций в понедельник завершает сессию в плюсе, — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. — Индекс Мосбиржи вернулся в область 2 718 пунктов и смотрится неплохо, и если хорошее биржевое настроение сохранится еще какое-то время, рублевый индикатор сможет вернуться к 2 730 пунктам. Индекс РТС прошел к 1 321 пункту и способен двинуться к 1 330 пунктам, если валютная качка не смешает планы».