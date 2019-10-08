Минэнерго в обновленном проекте «Энергостратегия России до 2035 года», представленном 21 сентября на совещании у министра энергетики Александра Новака, впервые признало, что замедление роста глобального спроса на нефть в долгосрочной перспективе может смениться падением потребления; так, прогнозируется, что падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, сообщают «Ведомости» .

К 24 сентября формулировка была уточнена: пик спроса на нефть будет в 2030—2040-х годах, а после может начать падать, уточняют источники издания.

Крупнейшие мировые игроки готовятся к снижению спроса на нефть: норвежская Statoil даже сменила название на Equinor, так как рассчитывает в ближайшие годы получать больше выручки от инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), а не от добычи и продажи нефти, компания уже инвестировала в солнечные и ветропарки более 6,4 млрд долларов; крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco в 2017 году установила в Саудовской Аравии первую ветряную турбину на заводе по производству топлива в Тураифе.

Эксперт рассчитал курсы валют при цене нефти в 10 долларов Сергей Суверов, старший аналитик БКС Премьер.

Но не все российские компании собираются вкладывать в альтернативные источники энергии: в стратегии «Роснефти» до 2022 года говорится о развитии нефтегазохимии и нет ни слова об альтернативных источниках энергии, «ЛУКОЙЛ» в представленной в 2017 году стратегии говорил о возможности участвовать в модернизации активов ВИЭ за счет внешнего финансирования, а также о развитии ВИЭ по договорам о предоставлении мощности.

По мнению экспертов, точность прогноза Минэнерго во многом будет зависеть от темпов развития альтернативной энергетики и электромобилей, кроме того, есть индустрии, которые продолжают быстро расти, не используя альтернативные источники энергии, — авиация, морское судоходство, нефтехимия; также обострится конкуренция нефти с природным газом в электрогенерации, что будет ограничивать не только спрос на уголь, но и рост спроса на нефть.