Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск доллар терял 17 копеек, а евро — 9 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,81 рубля (минус почти 17 копеек), курс евро — 71,18 рубля (минус примерно 8 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, во вторник на мировом валютном рынке наблюдается слабая тенденция к ослаблению доллара.

«Рубль в паре с долларом ожидаемо ушел вчера в район 65. Сегодня на мировом валютном рынке все спокойно, но наблюдается очень слабая тенденция к ослаблению доллара. Если она получит продолжение в течение дня, то рубль вполне может укрепиться копеек на 30. Однако поводов для более сильного роста российской валюты пока нет, и мы рекомендуем фиксировать даже небольшую прибыль по шортам пары доллар/рубль, подыскивая момент для среднесрочной продажи рубля против доллара», — прогнозировал Антонов.