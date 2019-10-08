Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 30 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,275 рубля. С начала торговой сессии было проведено 22,8 тыс. сделок почти на 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,76—65,3675 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 71,465 рубля, увеличившись на 21 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 7 тыс. сделок на 394,8 млн евро по курсам от 71,1075 до 71, 8575 рубля за евро.

После неудачной попытки роста на прошлой неделе в начале этой американская валюта вновь предпринимает попытку продолжения восходящей динамики, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«В результате к вечеру вторника доллар вновь вернулся в диапазон 65—65,5 рубля, верхнюю границу которого так и не смог преодолеть неделей ранее. Вполне возможно, что на фоне негативной динамики рынка энергоносителей и слабости валют развивающихся рынков, на фоне снижения аппетита к рисковым активам долларовые «быки» в ближайшие дни предпримут еще одну попытку пробоя сопротивления на уровне 65,5 рубля», — комментирует эксперт.