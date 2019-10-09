Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,11% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 704,84 пункта. Индекс РТС вырос на 0,07% до отметки 1 307,26.

«Умеренное снижение азиатских рынков и стабильные утренние котировки нефти не дают четких сигналов перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 680—2 735 пунктов, по индексу РТС — 1 295—1 320 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.