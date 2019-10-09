Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 4 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос менее чем на 1 копейку, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 65,18 рубля (минус 3 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 5 копеек и составил 71,46 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, очень слабую поддержку рубль получит в среду, в первой половине дня, от аукциона Минфина по размещению ОФЗ.

«Уже нет практически никаких сомнений, что Банк России как минимум один раз снизит ставку до конца года. Поэтому имеет смысл закупиться ОФЗ с целью получить спекулятивную прибыль по факту события. В целом же поводов для заметного движения рубля нет, ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 64,7—65,5», — пояснял Антонов.

«Сегодня рубль начнет торги вблизи значений вчерашнего закрытия. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,5—65,9 рубля, для европейской валюты — 70,7—72,1 рубля», — прогнозировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.