Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,19% и составил 2 713,02 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,85% до отметки 1 317,48.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,9%, «АЛРОСы» — на 1,02%, Мосбиржи — на 0,17%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,39%, «Газпрома» — на 0,01%.

Отечественный рынок ценных бумаг в среду держится в «зеленой» зоне, но покупатели, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, осторожны и не торопятся расставаться с деньгами.

«Смешанный внешний фон российским инвесторам удается игнорировать. Индекс Мосбиржи чуть восстановился и торгуется около 2 715 пунктов, и если настрой остается без изменений к завтрашней сессии, можно будет рассчитывать на проход в область 2 725 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1 316 пунктам, но здесь слишком многое зависит от настроений в валютном секторе», — комментирует эксперт.