ЦБ предложил ввести регулирование по принудительному закрытию позиций клиентов на срочном рынке на уровне стандартов саморегулируемой организации, сообщает «Коммерсант».
Закрепление основных требований «может быть реализовано путем разработки соответствующих базовых или внутренних стандартов саморегулируемых организаций», считают в ЦБ. Также отмечается, что «отсутствие единообразного и формализованного подхода к закрытию позиций клиентов вынуждает сотрудников брокера действовать на свое усмотрение, что в условиях «шоковых событий» на срочном рынке приводит к дополнительным убыткам клиентов».
Участники рынка считают, что проблема возникает также и со стороны биржевой инфраструктуры: потери у брокеров и их клиентов происходят не только потому, что у компаний не налажен риск-менеджмент, проблема — в недостаточной ликвидности на рынке.
В пресс-службе Московской биржи сообщили, что брокеры самостоятельно устанавливают требования к клиентам, включая обеспеченность их позиций и правила их принудительного закрытия. Биржа определяет правила работы для участников клиринга, но не для их клиентов. Порядок пересмотра размера обеспечения прозрачен.
Брокеры отмечают, что утвердить единый и четкий механизм принудительного закрытия позиций клиентов будет сложно — многие российские брокеры используют ручной метод закрытия позиций. Также брокерам необходимо проводить внутреннее стресс-тестирование позиций клиентов, поскольку популярна практика льготного гарантийного обеспечения, и зачастую участники торгов занимают больше позиций, чем могут себе позволить.