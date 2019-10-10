Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,26% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 705,93 пункта. Индекс РТС опустился на 0,04% до отметки 1 316,9.

«Утренний рост азиатских площадок задает умеренно позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 685—2 740 пунктов, по индексу РТС — 1 305—1 330 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.