Российские фондовые индексы выросли по итогам торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,31% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 2 721,51 пункта. Индекс РТС завершил торги в плюсе на 1,02% — на отметке 1 330,92.

Акции МТС прибавили в цене 1,53%, ВТБ — 1,35%, «АЛРОСы» — 0,87%, «Яндекса» — 0,65%, «Газпрома» — 0,59%, Сбербанка — 0,35%, «ЛУКОЙЛа» — 0,27%, «Норильского никеля» — 0,22%. Бумаги «Магнита» подешевели на 1,34%, самой Московской биржи — на 0,11%.



«Рынок остается в плюсе к вечеру четверга, и это хорошая новость. Плохая — в том, что новостной поток как был смешанным, так и остался, биржевые настроения могут поменяться в любой момент», — отмечается в комментарии старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Анны Бодровой, распространенном незадолго до окончания торгов.