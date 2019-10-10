Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 64,46 рубля, что на 43 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил чуть меньше 71 рубля (минус 19 копеек).

По доллару было проведено почти 19,8 тыс. сделок на общую сумму более 1,67 млрд долларов, по европейской валюте — 7,3 тыс. сделок на сумму около 433 млн евро. Курсовые диапазоны составили 64,4—64,88 рубля за доллар и 70,9—71,47 рубля за евро.

«Доллар США к вечеру четверга продолжает оставаться в слабой позиции в паре с рублем. «Россиянин» хорошо реагирует на отскок в нефти (не будем расслабляться, это ничего не значит) и рост в основной валютной паре на мировом валютном рынке», — комментировала незадолго до завершения основной валютной сессии старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

