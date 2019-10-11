Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,26% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 724,64 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,32% до отметки 1 335,15.

«Рост азиатских рынков и утреннее ралли нефтяных котировок обеспечат рост рынка акций на открытии. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 695—2 750 пунктов, по индексу РТС — 1 320—1 345 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.