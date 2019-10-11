Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 17 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени потерял 14 копеек. На 10:10 мск курс доллара уже понизился на 22 копейки и составил 64,24 рубля, а евро подешевел до 70,75 рубля (минус 19 копеек).

«Пара евро/доллар сумела закрепиться выше 1,10 и сегодня на азиатской сессии продолжает слабо расти. Это с учетом дорожающей нефти дает паре доллар/рубль хороший шанс снизиться ближе к 64. Но следует учитывать, что в районе 63,7—63,8 находится сильная поддержка, которую рубль вряд ли сможет преодолеть», — комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.