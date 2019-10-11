Аналитики «Уралсиб Брокера» рекомендуют инвесторам покупать акции «Новатэка», ожидая в течение года роста их стоимости на 19%. В настоящее время бумаги компании торгуются на Московской бирже на уровне 1 320 рублей, с начала года их котировки выросли на 22%.

На днях компания сообщила о росте добычи природного газа в III квартале на 5,3%, добыча жидких углеводородов увеличилась на 4,5%. Объем реализации газа вырос на 7,1% относительно уровня годичной давности до 16,7 млрд куб. метров.

При этом реализация газа на международных рынках выросла на 67% год к году, в то время как общий объем проданного российскими компаниями газа снизился на 0,8% год к году до 13,66 млрд куб. метров.