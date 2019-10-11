Бумаги крупнейшей российской IT-компании «Яндекс» подешевели на Московской бирже на 5%. В 14:00 мск ее акции стоили 2 210 рублей, на минимуме они падали до 2 209 рублей. Падение котировок «Яндекса» происходит на фоне роста фондовых индексов: индекс Мосбиржи в пятницу, 11 октября, вырос на 0,15%.

Распродажа акций «Яндекса» связана с негативными для компании новостями из Госдумы, где рассматривается законопроект о введении ограничений доли иностранного капитала для «значимых» интернет-ресурсов. Депутаты предлагают установить максимальную долю не выше 20%. Инвесторы опасаются, что это может привести к делистингу акций «Яндекса» с NASDAQ.

«Яндекс»: законопроект о значимых информресурсах навредит инвестклимату Минкомсвязь направила в правительство проект отрицательного отзыва на законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ.

Компании («Яндекс», «МегаФон», онлайн-кинотеатр ivi) выступают против законопроекта, утверждая, что в нынешнем виде он ставит российский бизнес в невыгодные условия и может нанести ущерб инвестиционному климату. 10 октября издание The Bell также опубликовало статью, в которой утверждается, что администрация президента лоббирует принятие законопроекта, мотивируя это тем, что значимые интернет-сервисы (особенно «Яндекс») слишком важны для российской инфраструктуры.

Очередное обсуждение законопроекта состоялось накануне в думском комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи. «Новый законопроект способствует росту неопределенности среди инвесторов по отношению к акциям «Яндекса». Новости, касающиеся темы ограничения доли иностранных владельцев, могут продолжить оказывать сильное влияние на бумаги компании», — предупреждают в обзоре аналитики «БКС Брокера».