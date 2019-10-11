Котировки акций «Яндекса» в пятницу, 11 октября, рекордно обвалились из-за опасений инвесторов, что компании могут ограничить долю владения иностранцев. Их стоимость к концу торгового дня на Московской бирже упала более чем на 20%.



По данным на 17:36 мск, акции «Яндекса» опустились на 20,03% до 1 861 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

Капитализация крупнейшей российской IT-компании снизилась до 553 млрд рублей, за день «Яндекс» подешевел на 130 млрд рублей. Такова цена предложения депутатов Госдумы ограничить права иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития инфраструктуры интернет-ресурсами.



Законопроект был внесен в Госдуму в июле депутатом Антоном Горелкиным. Он предлагал, чтобы основным владельцем значимых информационных ресурсов являлось российское юридическое лицо или гражданин. Долю нерезидентов предполагалось урезать до 20%. Хотя в тексте не упоминалось, какие компании имеются в виду (решение об этом должно принимать правительство на основании предложений Роскомнадзора), однако, как объяснял сам депутат, ограничение направлено прежде всего на «Яндекс» и Mail.ru Group. Информационно значимыми будут признаны три — пять сервисов, возможно, включая операторов связи, передает слова Горелкина газета «Ведомости».

Для «Яндекса», который в мае 2011 года провел IPO на бирже NASDAQ, новость крайне неприятная. По словам начальника отдела инвестидей компании «БКС Брокер» Нарека Авакяна, свыше 80% акций компании находятся в свободном обращении, из них где-то 60% торгуются на бирже NASDAQ, фактически все эти акции принадлежат иностранцам. Около 50% голосующих акций, по словам аналитиков, принадлежат сооснователю компании Аркадию Воложу, а «золотая акция», как известно, находится у Сбербанка.

«Поэтому реакция рынка вполне объяснима», — не удивлен эксперт. Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин говорит, что ключевым драйвером падения капитализации «Яндекса» является риск принудительного делистинга акций с Нью-Йоркской фондовой биржи. «Ранее подобные действия были предприняты такими медийный компаниями, как, к примеру, СТС. Их акционеры понесли огромные потери, и миноритарии «Яндекса» не хотят повторить их судьбу», — поясняет он.

Год назад, в октябре 2018 года, акции «Яндекса» рухнули на слухах о возможной покупке Сбербанком доли в компании. Тогда за один день котировки упали на 8%.

Очередное обсуждение законопроекта, которое на днях прошло в Госдуме, вызвало крайне негативную реакцию представителей IT-сектора. Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина заявила о дискриминации и о том, что поправки «стреляют в ногу» российским технологиям. Ее поддержали GR-директор «МегаФона» Алексей Ганин, который предупредил об угрозе для международного роуминга, и основатель ivi-кинотеатра Олег Туманов.



На этой неделе появилась еще одна новость, которая также вызвала негативную реакцию представителей IT-сектора и инвесторов. Группа сенаторов направила во вторник в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в РФ информацию.

Все это в совокупности вызвало масштабные распродажи по всему сектору. Наиболее пострадавшим после «Яндекса» оказались МТС, акции оператора в пятницу потеряли 2,46%. Котировки Mail.ru в Лондоне снизились на 2,15%.

Оценить, как дальше развернется ситуация с законопроектом, большинство аналитиков, с которыми пообщались Банки.ру, затруднились, поскольку речь идет о политических рисках. Известно, что не все в правительстве поддерживают законопроект Горелкина. Против, например, выступил глава Минкомсвязи Константин Носков. Но если верить изданию The Bell, лоббируют этот законопроект представители кремлевской администрации, которые мотивируют это тем, что «Яндекс» — крупнейшая в своем секторе компания, ее инфраструктура критически важна для обеспечения социальной стабильности».

Например, по словам аналитика «Финама» Леонида Делицына, теперь появляются опасения, не сочтут ли депутаты значимым ресурсом и сервис «Яндекс.Такси», на который IT-компания возлагает большие надежды. По его оценке, сейчас акции компании могут быть интересны для покупки на долгосрочный период (три — пять лет), поскольку их цена снизилась до уровня начала года. Несколько управляющих рассказали, что уже присматриваются к покупке акций IT-компании, ожидая отскока ее акций. Тимур Нигматуллин из компании «Открытие Брокер» рекомендует подождать с покупкой, считая ее крайне рискованной, до тех пор пока акции не опустились ниже 1,8 тыс. рублей.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru