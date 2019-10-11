Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,49% и составил 2 708,07 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,1% — до отметки 1 329,63.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,88%, «Газпрома» — на 1,29%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,94%, Мосбиржи — на 0,22%. Акции «АЛРОСы» подешевели на 3,33%.

Российский рынок уходит на выходные в хорошем настроении: конъюнктура не пугает, и инвесторы понемногу покупают, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По ее прогнозу, новая неделя может состояться для рублевого индикатора в пределах 2 680—2 755 пунктов, индекс РТС — в границах 1 305—1 345 пунктов.

«Без свежего драйвера, просто по инерции, индексы расти вряд ли смогут», — сомневается эксперт.

Стоимость акций «Яндекса» сегодня провалились более чем на 20%. «Рынок снова смотрит на инициативы законодателей и совсем им не радуется. Тема все та же — законопроект, предусматривающий формулировку «значимого информационного ресурса сети Интернет» и имеющий в таком случае ограничение по объему иностранного присутствия в капитале. Идею обсуждают с середины лета текущего года, время от времени она здорово нервирует котировки «Яндекса» и Mail.ru», — комментирует аналитик.