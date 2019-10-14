Банк России установил официальные курсы валют на 15 октября.

Курс доллара повысился на 14,15 копейки, составив 64,3652 рубля (64,2237 рубля на 14 октября). Курс евро вырос на 20,09 копейки до 70,9305 рубля (с 70,7296 рубля на 14 октября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 13:26 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,28 рубля (плюс почти 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:26 мск стоил 70,94 рубля (плюс 7 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 64,23 до 64,45 рубля за доллар и от 70,83 до 71,05 рубля за евро.