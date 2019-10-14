Фондовые торги в РФ закрылись в понедельник в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,39% по сравнению с уровнем закрытия пятничных торгов и составил 2 697,46 пункта. Индекс РТС ушел в «красную зону» на 0,64% и завершил сессию на отметке 1 321,13.

«Рынок акций РФ в понедельник снова ушел в «красную» область. Внешний фон большей частью нейтрален: нефть провалилась, но Китай и США объявили о заключении предварительного соглашения. Рынок пока все это не вдохновляет, и участники торгов предпочитают продавать», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Акции «АЛРОСы» подешевели на 2,44%, «Магнита» — на 2,34%, МТС — на 0,93%, «Норильского никеля» — на 0,86%, Сбербанка — на 0,83%, Московской биржи — на 0,62%, «Газпрома» — на 0,6%, ВТБ — на 0,42%. Бумаги «Яндекса» прибавили в цене 4,09% (по словам Бодровой, они «технически корректируются после пятничного фиаско»), «ЛУКОЙЛа» — 0,46%.

