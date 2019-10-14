Рубль продемонстрировал небольшое ослабление к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,32 рубля (плюс 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — около 70,92 рубля (плюс примерно 5 копеек).

«Рублевые пары большую часть сессии понедельника топтались на месте», — констатирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.



С долларом с начала торгового дня было проведено порядка 21 тыс. сделок на общую сумму почти 1,6 млрд долларов, с евро — более 6 тыс. сделок на 330 млн евро. Диапазоны котировок составили 64,21—64,45 рубля за доллар и 70,79—71,05 рубля за евро.