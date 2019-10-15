Инвесторы не исключают, что Московская биржа может направлять акционерам не менее 75% от чистой прибыли по МСФО. Поэтому, считает аналитик «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, ее акции котируются высоко исходя из ожидаемого дивиденда в диапазоне 7—7,5 рубля на акцию.



Ранее набсовет Мосбиржи утвердил новую дивидендную политику. Теперь компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток. Минимальный размер дивидендных выплат составит минимум 60% от чистой прибыли по МСФО.

На торгах во вторник, 15 октября, бумаги Мосбиржи выросли в цене на 2%. К 15:10 мск ее акции стоили 91,5 рубля, капитализация выросла до 207,8 млрд рублей. По прогнозам «Фридом Финанс», с учетом роста прибыли за счет комиссионных доходов бумаги Мосбиржи могут вырасти в цене до 110 рублей в перспективе года. Отрицательным драйвером для прибыли является сокращение процентных доходов, что обусловлено снижением ставки.