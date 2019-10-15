Аналитики позитивно оценили планы совета директоров «Газпрома» внести изменения в инвестиционную программу и финансовый план компании на 2019 год. В конце прошлого года было запланировано, что на инвестиции будет потрачено 1,32 трлн рублей, однако после кадровых перестановок в руководстве газового холдинга программу решили скорректировать. Объем капзатрат должен снизиться на 47 млрд рублей, решение об этом должны утвердить в конце октября.

По оценкам аналитика «Уралсиб Брокера» Алексея Кокина, снижение инвестиций вряд ли превысит 3—4%. «Мы полагаем, что совет директоров не будет повышать инвестпрограмму, но снижение ее объема будет незначительным — не более 3—4%», — написал он в комментарии.

При этом план заимствований, вероятно, будет повышен, как и сообщалось ранее, с 298 млрд до 725 млрд рублей как следствие роста дивидендов и низких цен на газ в середине года. В «Уралсибе» ожидают роста стоимости акций «Газпрома» в течение года более чем на 40% и рекомендуют инвесторам покупать их.