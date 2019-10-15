Московская биржа планирует во II квартале 2020 года запустить вечерние торги акциями в период с 19:00 до 23:50 мск. Об этом ТАСС сообщила управляющий директор биржи по фондовому рынку Анна Кузнецова.

«Мы уже согласовали с пользовательскими комитетами введение вечерних торгов на фондовом рынке с 19:00 до 23:50. Это будут акции из индекса Мосбиржи, ETF и БПИФы. Я думаю, мы это сделаем во втором квартале будущего года. По торгам иностранными акциями у нас решение пока не принято, но мы изучаем такую возможность», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Московская биржа рассматривает возможность организации вечерних торгов — с 19:00 до 21:00 или до 23:50. Речь идет о возможности заключения сделок с наиболее ликвидными бумагами индекса Мосбиржи, однако в дальнейшем перечень инструментов может быть расширен в соответствии с потребностями участников рынка.

Кузнецова добавила, что решение по введению утренних торгов на валютном и срочном рынках еще не принято. Сейчас эта тема обсуждается с участниками рынка, указала она.



Мосбиржа рассматривает возможность организации утренней торговой сессии с 3:00 до 10:00 на срочном и валютном рынках для основных инструментов.