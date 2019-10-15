Российские фондовые индексы выросли по итогам торгов вторника, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,66% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 2 715,26 пункта. Индекс РТС повысился на 0,75% — до отметки 1 331,03.

Акции «ЛУКОЙЛа» прибавили в цене 2,78%, «Магнита» — 2,5%, Московской биржи — 2,02%, «АЛРОСы» — 1,48%, МТС — 0,75%, бумаги «Яндекса» — 0,56%, «Норильского никеля» — 0,51%, Сбербанка — 0,44%. Стоимость бумаг «Газпрома» не изменилась, а котировки акций ВТБ снизились на 0,12%.



По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, российские индексы во вторник получили поддержку от внешнего фона. Так, торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов. Покупки во многом обеспечивались подтверждением достигнутых в пятницу торговых договоренностей США с Китаем; сезон квартальных отчетностей также в целом стартовал на оптимистичной ноте (например, банки JPMorgan Chase и Citigroup сообщили о неплохой прибыли). На позитивной ноте проходили и торги на биржах Европы, в том числе на фоне сохранения надежд на достижение сделки по Brexit до конца октября. Переговоры Великобритании и ЕС возобновятся в четверг и пятницу.

«Нефтяные цены к вечеру вышли из существенного минуса, но не смогли закрепиться на положительной территории, теряя менее 0,5% на фоне улучшения мировых настроений. «Быков» ограничивало очередное снижение Международным валютным фондом прогноза по росту мировой экономики в этом году до 3% — минимума с финансового кризиса 2008 года… В среду определить динамику рынка (нефти) могут еженедельные данные по запасам», — добавляет Кожухова.



«С фундаментальной точки зрения настроения на мировых фондовых площадках вновь перешли к оптимистичным. Инвесторов кидает то в жар, то в холод, но российский рынок пока не спешит следовать западным настроениям, ожидая более веских драйверов движения. Еще немного, однако, и биржи РФ также перешагнут рубеж, который может спровоцировать ускорение краткосрочных покупок, несмотря на хрупкое состояние мировой экономики», — прогнозирует эксперт.