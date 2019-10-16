Фондовые торги в РФ стартовали в среду в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, индекс РТС — на 0,08%. К 10:13 рост разогнался до плюс 0,29% и плюс 0,15% соответственно. Индекс Мосбиржи составил на указанный момент 2 723,05 пункта, индекс РТС — 1 332,96 пункта.

По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, у российского рынка акций нет сейчас драйверов для выхода из «боковика».

Она указывает на сложившийся перед открытием торгов неоднозначный внешний фон: «Цены на нефть растут после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок несколько ухудшились».



«Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги вторника умеренным повышением, оставаясь в рамках краткосрочных диапазонов 2 685—2 735 и 1 300—1 340 пунктов соответственно. Российский рынок остается под давлением как минимум до закрепления выше верхних границ указанных диапазонов, на что сил «быков» на данный момент не хватает», — отмечает Кожухова.