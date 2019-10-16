Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 3 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 7 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 64,37 рубля (плюс 9 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 19 копеек и составил 71,11 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в среду вряд ли ожидаются серьезные изменения курса рубля.

«Пока все спокойно на валютном рынке: пара евро/доллар продолжает оставаться чуть выше отметки 1,10. Вряд ли будут серьезные изменения и с курсом рубля. Ждем торгов парой доллар/рубль в привычном для последних дней диапазоне 64—64,5», — пояснил Антонов.