Минфин России в ходе аукционов в среду, 16 октября, разместил два выпуска облигаций федерального займа на общую сумму 34,97 млрд рублей при спросе 66,06 млрд, говорится в материалах ведомства.



Сначала инвесторам были предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26230RMFS с датой погашения 16 марта 2039 года на 29,616 млрд рублей при спросе 46,025 млрд. Цена отсечения составила 109,31% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,94% годовых. Средневзвешенная цена составила 109,31% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,94% годовых. Выручка от размещения — 32,417 млрд рублей.

Затем Минфин разместил инфляционные облигации федерального займа (ОФЗ) серии № 52002RMFS с погашением 2 февраля 2028 года на 5,355 млрд рублей при спросе 20,037 млрд.

Цена отсечения составила 93,285% от номинала, доходность по цене отсечения — 3,47% годовых. Средневзвешенная цена составила 93,3265% от номинала, средневзвешенная доходность — 3,46% годовых. Выручка от размещения — 5,020 млрд рублей.