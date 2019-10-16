Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,07% и составил 2 744,35 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,23% — до отметки 1 347,43.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,61%, «Газпрома» — на 0,68%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,92%, Мосбиржи — на 2,46%, «АЛРОСы» — на 3,51%.

На российском фондовом рынке сегодня день покупок, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Участникам торгов явно стало скучно, поводов продавать не появилось, так почему бы не продолжить покупать. Индекс Мосбиржи поднялся к 2 738 пунктам, следующая цель покупателей — зацепиться за 2 740 пунктов, откуда откроется дорога к 2 755 пунктам», — прогнозирует эксперт.

При этом Бодрова не исключает быстрое возвращение рублевого индикатора в область 2 700 пунктов, если настроение инвесторов снова сменится на минорное.

Индекс РТС подрос к 1 342 пунктам, и, по мнению аналитика, может подняться до 1 350 пунктов без проблем.