Аналитики «БКС Глобал маркетс» позитивно оценили операционные результаты «Детского мира» за III квартал, представленные компанией на днях. Выручка ретейлера увеличилась на 19,3%, рост сопоставимых продаж — на 10,7%.

«Учитывая рост продаж, компания может как минимум достигнуть нашего прогноза роста на 2019 год — 16,8%», — написали в обзоре аналитики инвесткомпании Дмитрий Скрябин и Мария Лукина. В БКС ожидают роста стоимости бумаг «Детского мира» до 140 рублей (49%).

В обзоре другой компании, Sberbank CIB, говорится, что темпы роста бизнеса «Детского мира» значительно выше, чем темпы роста у продуктовых ретейлеров. «Хотя увеличения реальных доходов населения не наблюдается, «Детскому миру» удалось заметно ускорить рост сопоставимых продаж и продолжить наращивание своей доли на рынке», — написали в комментарии аналитики Sberbank CIB Михаил Красноперов и Андрей Крылов.

Они также отмечают, что высокий темп роста выручки компании поддерживает привлекательность акций ретейлера с точки зрения дивидендных выплат. По оценке аналитиков, сейчас дивидендная доходность акций «Детского мира» составляет 11%.