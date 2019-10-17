Аналитики Альфа-Банка ожидают, что по итогам 2019 года акционеры Московской биржи могут получить до 90% чистой прибыли в виде дивидендов.



«Выплаты по итогам 2019 года могут составить порядка 90% от чистой прибыли, что, по нашей оценке, означает дивидендную доходность около 8,5% годовых, в случае же выплаты 95% доходность будет равна 9%», — написала в комментарии аналитик банка Наталия Березина.

Накануне, 16 октября, торговая площадка сообщила инвесторам, что новая дивидендная политика предполагает минимальные выплаты в размере 60% от чистой прибыли по МСФО вместо 55% ранее.

С начала недели акции Мосбиржи выросли в цене более чем на 3% и торгуются сейчас на уровне 93,3 рубля. В сентябре бумаги торговой площадки обновили годовой максимум, поднявшись к 97 рублям. В Альфа-Банке ожидают роста стоимости ее акций до 101 рубля.